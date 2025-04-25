مجيدي: 4 نهائيات بانتظار البطائح في دوري المحترفين

أكد مدرب فريق البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، أن فريقه تنتظره أربع مباريات، كل منها بمثابة «نهائي»، في دوري أدنوك للمحترفين، عقب خسارة فريقه، أول من أمس، أمام ضيفه الوصل بنتيجة (1-3)، ضمن الجولة الـ22.

وأدت خسارة البطائح إلى احتلاله المركزالـ12 على سلم الترتيب برصيد 21 نقطة، مبتعداً بفارق خمس نقاط فقط عن مركز الهبوط قبل الأخير (الـ13) الذي يحتله دبا الحص حالياً.

وقال مجيدي لـ«الإمارات اليوم»، في رده على سؤال حول القادم من المباريات ومستقبل البطائح، إن «الفريق تنتظره أربع مباريات في الدوري، ونتعامل مع كل منها بمثابة نهائي».

وأوضح: «سجلنا خلال الدقائق الأولى من مباراة الوصل، وحاولنا السيطرة على مجريات اللعب، إلا أن الوصل نجح في استثمار غياب التركيز لدينا، وسجل هدفين متتاليين في دقائق قليلة مع نهاية الشوط الأول، وحاولنا التعويض خلال الشوط الثاني لكننا لم نوفق، وأهنئ لاعبي الفريق على المجهود الذي بذلوه، ونتطلع للقادم من المباريات».

وأضاف: «علينا التركيز في ما تبقى من مباريات كل منها على حدة، وأؤمن بقدرات الفريق في إنجاز المهمة بأفضل طريقة ممكنة».

يذكر أن البطائح سيواجه في الجولة المقبلة في الخامس من مايو، فريق بني ياس الذي يحتل المركز الـ11 على سلم الترتيب، بفارق نقطة عن «الراقي»، قبل أن يتجه في الـ13 من الشهر المقبل إلى أبوظبي للقاء الجزيرة الذي يحتل حالياً المركز السابع برصيد 31 نقطة، ويُتبع ذلك - في الجولة قبل الختامية التي لم يحدد موعدها بعد - بلقاء العروبة متذيل الترتيب برصيد سبع نقاط، ويختتم مبارياته في الجولة الأخيرة على ملعبه بمواجهة الوحدة، ثالث الترتيب العام.

. أدت خسارة البطائح إلى احتلاله المركز الـ12 على سلم الترتيب برصيد 21 نقطة.