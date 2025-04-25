خالد عبيد: الشارقة سهّل مهمة شباب الأهلي للفوز بالدوري

شدد المحلل الكروي، خالد عبيد، على أن الصراع على لقب الدوري قد حُسم، بشكل نظري، لمصلحة شباب الأهلي، على الرغم من أن لديه خمس مباريات متبقية أمام فِرَق قوية بحجم الوحدة والوصل والنصر والجزيرة ودبا الحصن.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا أتصور أن حصول شباب الأهلي على سبع نقاط للتتويج باللقب أمر صعب على الفريق، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 21 جولة بالدوري حتى الآن».

وأضاف: «الظروف التي عاشها الشارقة بمشاركته الآسيوية، وخسارته من النصر في الجولة قبل الماضية سهلت كثيراً من مهمة شباب الأهلي، ووسعت الفارق بينهما إلى 11 نقطة، ما يجعل هناك صعوبة في قدرة الملك على الفوز بالدوري».

وأضاف: «متعة الدوري في الجولات المقبلة، ستكون موجهة إلى المركز الثالث والمؤهل بشكل مباشر لدوري النخبة الآسيوي، والذي أصبح تتصارع عليه خمسة فرق وربما يزيدون في الفترة المقبلة بعد تراجع نتائج الوحدة».

وأشار: «أعتقد أن الوصل بات هو الأقرب لانتزاع هذا المركز عطفاً على أدائه القوي الذي أظهره في الفترة الأخيرة، بعدما تحرر من المشاركة الآسيوية التي تسببت في تشتيت جهود اللاعبين بين المنافسات المحلية والخارجية، وبات تركيز الإمبراطور واضحاً في الجولات الأخيرة، ما يجعله هو الأقرب للمركز الثالث، إضافة إلى تذبذب مستوى بقية المنافسين، خاصة الوحدة والجزيرة والنصر».

وعن الصراع على الهبوط، أكد خالد عبيد أن حظوظ دبا الحصن مازالت قائمة وبقوة، على الرغم من ابتعاده بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه وهو البطائح. وقال: «دبا الحصن يُعد، من وجهة نظري، هو أكثر الفرق التي تصارع على البقاء ثابتة في مستواها، ويُقدم مباريات قوية أمام جميع المنافسين بلا استثناء، وأعتقد أن الظروف قد خدمته في تلك المرحلة، بعد خسارة البطائح وبني ياس، اللذين لو كانا فازا في الجولة الـ22 لصعبت عليه الأمور بشكل أكبر».