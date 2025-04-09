الجولة الثالثة للاتحاد الدولي للبادل تنطلق في دبي اليوم

تنطلق اليوم الأدوار النهائية في «بطولة داماك دبي الفضية الدولية» للرجال، الجولة الثالثة الرسمية ضمن سلسلة جولات الاتحاد الدولي للبادل لعام 2025، التي ينظمها اتحاد الإمارات تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وتقام منافسات البطولة في أكاديمية البادل العالمية بدبي، وتستمر حتى 13 أبريل الجاري، بمشاركة ثمانية فرق، تضم نخبة من أبرز ثنائيات اللاعبين على مستوى العالم، من بينهم الإسباني جونزالو روبيو المصنف 40 عالمياً، وزميله بابلو ليخو المصنف 46، إلى جانب الفريق البرتغالي المؤلف من الأخوين ميغيل ونونو ديوس، المصنفين 58 و64 على التوالي، إضافة إلى فرق أخرى من إسبانيا، وثنائي مشترك من مصر والأرجنتين، وفريق يمثل الإمارات.

وتُعد هذه الجولة واحدة من بين ثماني بطولات عالمية تستضيفها دولة الإمارات خلال العام الجاري، وتتوزع على مدن دبي وأبوظبي والشارقة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل، سعيد المري، أن تنظيم هذه الجولة يأتي في إطار جهود الاتحاد لتطوير هذه الرياضة في الدولة، مشيراً إلى أن هذه البطولات تسهم في صقل مهارات اللاعبين المحترفين والمبتدئين، وتعزز مكانة الإمارات على خريطة الرياضات العالمية.