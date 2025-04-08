انطلاق «أسبوع الأندية وشركات كرة القدم» في حتا

انطلقت، أمس، فعاليات «أسبوع الأندية وشركات كرة القدم» في نادي حتا، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي في أندية دبي، بهدف تطوير وتعزيز قدراتها في مختلف مجالات العمل الرياضي من خلال عرض جهودها ومبادراتها وفق خمسة محاور حددها المجلس، تتضمن المجالات التنظيمية في الاتصال والتسويق والتحوّل الرقمي والشراكات، وورش العمل للاعبين والمدربين والعاملين ضمن الكوادر الإدارية والفنية والطبية، والمسؤولية المجتمعية، والأنشطة الثقافية والتوعوية، والفنية والمجتمعية، والمواهب الرياضية.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان إن اليوم الأول تضمن ورشة عمل عن التحول الرقمي للنادي وشركة كرة القدم في الجانبين الإداري والفني، فيما يتضمن البرنامج زيارة لاعبي الفريق الأول لمستشفى حتا وزيارة مدرسة حتا ومركز الشيخة ميثاء لأصحاب الهمم بحتا، وعرض الشراكات مع مختلف المؤسسات والشركات ضمن القطاع العام والقطاع الخاص.

كما سيتم خلال فعاليات الأسبوع تنظيم أنشطة ثقافية للاعبين وورش عمل ومسابقات وتكريم قدماء النادي، وسيتضمن أيضاً ورشة عمل فنية لكوادر النادي ومحاضرة طبية بالتعاون مع مستشفى حتا، فيما سيكون مسك الختام للحدث بتنظيم ورشة عمل حول المواهب الرياضية، وسبل اكتشافها، واستقطابها وتطويرها.

ويأتي تنظيم الحدث ضمن جهود تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي وتحقيق التميز والإنجازات الرياضية، حيث يتضمن تنظيم العديد من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل والزيارات الميدانية، وعقد الشراكات التي تعزز مختلف جوانب العمل في الأندية وشركات كرة القدم بدبي، وقد تم توزيع البرنامج الزمني بواقع أسبوع لكل نادٍ وشركة كرة قدم في دبي، وهي: النصر والوصل وشباب الأهلي، وحتا ونادي دبي للشطرنج، ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي انطلق في 10 فبراير الماضي ويستمر إلى الأول من مايو المقبل.

ويعتبر «أسبوع الأندية وشركات كرة القدم» حدثاً أساسياً في البرنامج السنوي لمجلس دبي الرياضي الذي يحرص على تنظيمه وفق محاور متنوعة، تشمل جميع جوانب العمل الرياضي على المستوى الإداري والفني والثقافي والمجتمعي، ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحوّل الرقمي في العمل بهدف تطوير قدرات العاملين في الأندية وشركات كرة القدم وتعزيز جودة العمل الذي يسهم في رفع مستويات الأداء والنتائج التي لا تعتمد على رفع مستويات الأداء الفني للاعبين فحسب، بل ترتبط أيضاً بشخصية اللاعبين والعاملين في المجالات الفنية والإدارية وثقافتهم وأسلوب حياتهم اليومية، كما يمثل برنامج الحدث فرصة لتعزيز جهود التميز في العمل بين مختلف العاملين في الأندية والتعريف بالتطور الذي تحقق في مختلف المجالات.