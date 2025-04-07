بدر أحمد: لا غيابات مؤثرة.. الشارقة جاهز للتعاون «آسيوياً»

قال مدير فريق كرة القدم في نادي الشارقة، بدر أحمد، إن فريقه في قمة الجاهزية استعداداً لمواجهة مضيفه فريق التعاون السعودي، غداً، في ذهاب الدور نصف النهائي من «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، مشيراً إلى أن «الملك» سيخوض المباراة من دون غيابات مؤثرة في صفوفه، وكل اللاعبين حاضرون للمشاركة، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفرحة الشرقاوية كانت كبيرة بعد الفوز على الجزيرة، والتأهل للمباراة النهائية من مسابقة كأس رئيس الدولة، وهذا الانتصار سيكون له أثر إيجابي كبير على الفريق في مباراته المرتقبة مع التعاون السعودي».

وأضاف بدر أحمد: «نُكنّ كل الاحترام للتعاون السعودي، فهو فريق لا يستهان به، ويمتلك عناصر قوية، لكننا سنكون جاهزين تماماً للقاء، والبحث عن نتيجة إيجابية».

وتابع: «على الرغم من حالة الإرهاق التي يعانيها لاعبو الفريق بسبب ضغط المباراة التي كان آخرها مواجهة الجزيرة التي امتدت إلى وقت إضافي، فإن الفوز الذي حققه الفريق خفّف كل هذه الأمور».

وأكمل مدير فريق الشارقة: «الفريق طوى صفحة الأفراح بعد مباراة الجزيرة، واستأنف تحضيراته الخاصة لمواجهة التعاون السعودي، كون أن المباراة المرتقبة في السعودية تعدّ بمثابة شوط أول، لذلك أتمنى أن يخرج خلالها الشارقة بنتيجة إيجابية تساعده في خوض مباراة الشوط الثاني في الإمارات بأريحية».

وقال بدر أحمد: «مباراة الفريق المرتقبة أمام التعاون حالها حال أي مباراة أخرى يخوضها الشارقة، وبالتأكيد فإن مدرب الفريق سيعمل على معرفة نقاط القوة والضعف لدى الفريق السعودي».

يذكر أن الشارقة كان قد انتظم عقب مباراة الجزيرة، الأربعاء الماضي، في تدريبات يومية مكثفة على ملعبه استعداداً لمواجهة التعاون، وبدا لاعبو الفريق في حالة معنوية جيدة وجدية كبيرة خلال التدريبات، التي ركز فيها الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، على تجهيز لاعبيه من النواحي الفنية والذهنية والمعنوية، والوقوف على نقاط القوة والثغرات في صفوف الفريق، خصوصاً أن الشارقة يخوض هذه المباراة خارج أرضه وبعيداً عن جمهوره.

بدر أحمد:

. الفريق طوى صفحة الأفراح بعد مباراة الجزيرة، واستأنف تحضيراته لمواجهة التعاون.

. الفريق السعودي لا يستهان به ويمتلك عناصر قوية، ونبحث عن نتيجة إيجابية أمامه.