170 دولة تنقل وقائع كأس دبي العالمي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل بث سباق كأس دبي العالمي في نسخته الـ29 بمضمار ميدان، السبت المقبل، إلى 170 دولة في جميع أنحاء العالم.

كما ستتم تغطية الحدث مباشرة من قبل 37 قناة ومحطة تلفزيونية، بما في ذلك «قناة 7» التي ستبث الحدث للمرة الأولى على التلفزيون العام في أستراليا، وكندا، ومنصات أخرى تضم ملايين المشاهدين.

وتقوم قنوات كبرى أخرى ببث الحدث في الولايات المتحدة الأميركية، وأميركا الجنوبية، وإفريقيا، وأوروبا، بجانب قناتي «دبي ريسينغ»، و«ياس»، والقناة الرياضية السعودية، وأخرى في جنوب شرق آسيا، واليابان، وهونغ كونغ.

وكذلك يتوافر البث للعديد من شركات الطيران والرحلات البحرية، بما في ذلك «طيران الإمارات»، الراعي الرسمي، كما ستقوم «سي إن إن إنترناشونال» بتغطية السباق.

. 37 قناة ومحطة تلفزيونية تستعد لتغطية الحدث مباشرة.