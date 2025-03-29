كأس دبي العالمي.. 170 دولة حول العالم تنقل السباق
أعلن نادي دبي لسباق الخيل بث سباق كأس دبي العالمي في نسخته الـ 29 بمضمار ميدان السبت المقبل إلى 170 دولة في جميع أنحاء العالم.
كما ستتم تغطية الحدث مباشرة من قبل 37 قناة ومحطة تليفزيونية، بما في ذلك قناة 7 التي ستبث الحدث لأول مرة على التيلفزيون العام في أستراليا، وكندا، ومنصات أخرى تضم ملايين المشاهدين.
وتقوم قنوات كبرى أخرى ببث الحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا وأوروبا، بجانب قناتي "دبي ريسينج"، و"ياس"، والقناة الرياضية السعودية، وأخرى في جنوب شرق آسيا، واليابان وهونج كونج.
كذلك يتوفر البث للعديد من شركات الطيران والرحلات البحرية، بما في ذلك طيران الإمارات، الراعي الرسمي، كما ستقوم “سي إن إن إنترناشونال”، بتغطية السباق.
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