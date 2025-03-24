منصور بن محمد يكرّم شركاء ورعاة دورة ند الشبا

قدم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الشكر والتقدير إلى الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الراعية للنسخة الـ12 من دورة ند الشبا الرياضية، التي تم تنظيمها برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة من الأول إلى 20 مارس الجاري، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وكرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من الشركاء والرعاة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، وقدّم لهم درع الدورة: داماك العقارية، والطاير للسيارات، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسوق دبي الحرة.

وثمّن سموّه دور الجهات الراعية والشريكة للنسخة الـ12 من دورة ند الشبا الرياضية في دعم تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية الكبيرة، التي حددها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً سموّه بدورهم الفاعل في تحقيق أهداف الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، التي تسهم في نشر ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، وتطوير مستويات رياضيينا، واستضافة البطولات الرياضية العديدة بمشاركة رياضيين محترفين وهواة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.

كما كرّم وزير الدولة لشؤون الشباب، سلطان النيادي، عدداً من الرعاة والشركاء: «إنشورنس ماركت دوت ايه إي»، ومجموعة تداوي للرعاية الصحية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبوكاري سوت، ودبي الصحية، وتم في اليوم الختامي للدورة تكريم نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بالهول، لعدد من الداعمين والرعاة والشركاء: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وقناة دبي الرياضية.

وشهدت النسخة الـ12 من الدورة زيادة في أعداد المشاركين الذين زاد عددهم على 8000 رياضي ورياضية، وكذلك زيادة في عدد الرياضات حيث تضمن برنامج المنافسات 11 لعبة رياضية متنوعة، من بينها رياضات أولمبية ورياضات مجتمعية، هي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدرّاجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، إضافة إلى رياضتين جديدتين، هما الريشة الطائرة، والرماية مع الجري «ليزر رن»، وأيضاً زيادة في قيمة الجوائز المُقدمة للرياضيين والجمهور، التي ارتفع مجموعها إلى أربعة ملايين و500 ألف درهم، من بينها أكثر من أربعة ملايين درهم للفائزين في المنافسات الرياضية المختلفة، التي تم توزيعها على 1.5 مليون درهم للفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الكرة الطائرة، و764 ألفاً للفائزين في مختلف فئات بطولة البادل، و500 ألف للفائزين في مختلف الفئات بسباق الدرّاجات الهوائية، و370 ألفاً للفائزين في جميع فئات بطولة شد الحبل، و350 ألفاً للفائزين في سباق الجري، و350 ألفاً للفائزين في بطولة تحدي الموانع، و210 آلاف للفائزين في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، و150 ألفاً للفائزين في مختلف فئات بطولة الجوجيتسو، و60 ألفاً للفائزين في بطولة المبارزة، و60 ألفاً للفائزين في بطولة الرماية مع الجري «ليزر رن»، و60 ألفاً للفائزين في بطولة الريشة الطائرة.

وتم بذل جهود كبيرة في تنظيم الدورة، حيث أُقيمت المنافسات في عدد من المناطق، هي: مجمّع ند الشبا الرياضي، ومضمار ميدان وشوارع منطقة ميدان ضمن مدينة محمد بن راشد، ونادي دبي لأصحاب الهمم، وقد أسهم تعاون الشركاء والرعاة من الدوائر والمؤسسات بدعم جهود اللجنة المُنظمة للدورة في تنظيم الحدث بالشكل الأمثل، وتوفير سبل الأمان والرعاية للمشاركين ومنحهم الأجواء المثالية للتنافس والفوز وتطوير مستوياتهم، وكذلك تطوير رياضيينا من خلال مشاركتهم في منافسات ترفع من مستوياتهم الفنية وتمنحهم الخبرات الإضافية، وفي ما يتعلق بالجانب المجتمعي تسهم الدورة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وزيادة الوعي بأهمية الرياضة والنشاط البدني على صحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع، وتزويدهم بالطاقة الإيجابية.

يذكر أن دورة ند الشبا الرياضية شهدت خلال 12 نسخة مشاركة نحو 60 ألف رياضي ورياضية من الهواة والمحترفين من داخل الدولة وخارجها شاركوا في 99 بطولة في مختلف الرياضات التي تضمنها برنامج الدورة التي ولدت كبيرة وحققت تطوراً وزيادة كبيرة في أعداد المشاركين عاماً بعد عام، حيث شارك في النسخة الأولى من الدورة التي أُقيمت عام 2013 أكثر من 1500 رياضي ورياضية.

وفي النسخة الثانية شارك أكثر من 3000 مشارك، وفي الثالثة 4000 رياضي ورياضية، وفي الرابعة 5000 رياضي ورياضية، وفي السادسة 6000 رياضي ورياضية، والسابعة 7000 رياضي ورياضية، وأُقيمت الدورة الثامنة في وقت الجائحة، حيث تم تحديد العدد الذي بلغ 2500 مشارك، وشارك في التاسعة أكثر من 6000 رياضي ورياضية، وفي العاشرة 5000 رياضي ورياضية، وفي الدورة الـ11 شارك 7149 رياضياً ورياضية، فيما ارتفع العدد في النسخة الـ12 إلى أكثر من 8000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار من الهواة والمحترفين.

. 8000 رياضي ورياضية شاركوا في النسخة الـ 12 لدورة ند الشبا.