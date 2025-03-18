سعيد بن مكتوم يتوِّج أبطال «بادل الاتحاد الدولي» في ند الشبا

توَّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في منافسات بطولة الاتحاد الدولي لفئة الناشئين، التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وشارك في تتويج الفائزين، مدير الدورة، حسن المزروعي، ومدير أول التسويق في سوق دبي الحرة، سالم دهماني.

وفاز الثنائي أحمد الهاشمي وآرون روبيو بالمركز الأول في فئة تحت 18 سنة، تلاهما الثنائي أنتونيو بالما وأليساندرو بيروتا، فيما انتزع الثنائي أحمد الهاشمي، وآرون روبيو المركز الأول لفئة تحت 16 سنة، بينما حل رامتين رفيعي وعلي تقي زاده في المركز الثاني.

ونال حمدان الهاشمي وماريو بروكال لقب فئة تحت 14 سنة، وجاء الثنائي سيبهر مهربخش ورامتين رافيبوجيني، في المركز الثاني.

الدراجات الهوائية

واحتفظ الدراج الجزائري حمزة ياسين بلقب سباق الدراجات الهوائية للفئة المفتوحة للرجال لمسافة 74 كيلومتراً، بعدما أنهى السباق في زمن قدره 1:33:09 ساعة، متفوقاً بأجزاء من الثانية على كل من الإماراتيين عبدالله جاسم آل علي الذي جاء في المركز الثاني، وأحمد المنصوري في المركز الثالث.

ونال البريطاني سايمون كوكس المركز الأول في فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال، بعدما أنهى السباق البالغة مسافته 37 كيلومتراً في زمن 51:11 دقيقة، تلاه الجزائري خليل حداد بزمن 51:14 دقيقة، وحل مواطنه نور الدين حوشين في المركز الثالث بزمن 52:52 دقيقة.

وعلى صعيد منافسات أصحاب الهمم لدراجات الطريق فئة (سي)، تمكن الإماراتي عبدالله البلوشي من نيل المركز الأول بزمن 25:19 دقيقة، تلاه مواطنه، أحمد البدواوي في المركز الثاني بزمن 25:24 دقيقة، وحل السعودي عدي حمدان في المركز الثالث بزمن 26:35 دقيقة.

كما فاز العماني سامي السليمي بلقب فئة أصحاب الهمم دراجات اليد فئة (إتش)، بزمن 31:50 دقيقة، تلاه الإماراتي سعيد راشد بزمن 31:50 دقيقة، وحل مواطنه ذيبان المهيري في المركز الثالث بزمن 36:22 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم المكفوفين فئة (بي وتي)، فاز السعودي عبدالله الملاوي بالمركز الأول بزمن 26:34 دقيقة، تلاه الإماراتي بدر عبدالعزيز في المركز الثاني بزمن 33:43 دقيقة، وحل الإماراتي أحمد عبدالله الشامسي في المركز الثالث بزمن 35:43 دقيقة.

نهائي سلة الكراسي المتحركة

وبلغ فريق بلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، المباراة النهائية لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، والمقرر أن تقام غداً في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي. وجاء تأهل الفريقين على واقع انتصار بلدية دبي، على حساب فريق شرطة دبي، «حامل اللقب»، بنتيجة 29-27، بينما تمكن فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على فريق شرطة الشارقة بنتيجة 34-26.

زعبيل يغادر بطولة الكرة الطائرة

ودّع فريق زعبيل، حامل اللقب، بطولة الكرة الطائرة بعد خسارته من فريق العميد بنتيجة 2-3 بواقع (25-21، و23-25، و25-20، و23-25، و14-16)، في آخر مواجهات دور المجموعات، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وحجز فريق التداوي مقعداً واحداً في الدور نصف النهائي، بعدما حقق العلامة الكاملة بفوزه في جميع المباريات، وآخرها على حساب فريق إتش إف إتش بالفوز 3-1 بواقع (25-12، 19-25، 25-22، و25-16)، فيما ودع الفريق الخاسر البطولة.