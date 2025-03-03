العروبة بطل دوري "طاولة السيدات"

أحرز نادي العروبة الثقافي الرياضي، الميدالية الذهبية في دوري الإمارات لكرة الطاولة للسيدات، بمشاركة 6 أندية رياضية، بينما حصد نادي الشارقة لرياضة المرأة المركز الثاني، وجاء ثالثاً نادي أبوظبي لألعاب المضرب.

وأكدت أنيتا سركسيان مدربة فريق كرة الطاولة في نادي الشارقة لرياضة المرأة، أن الفريق أظهر مستوى جيداً من الاحترافية والروح القتالية في جميع المباريات، برغم المنافسة القوية، مشيرة إلى أن البطولة شهدت منافسات مميزة بين الفرق المشاركة، بما يعكس تطور المسابقة.

