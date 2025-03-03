4 بصمات مثيرة صنعت من «تنس دبي 2025» حدثاً لا يُنسى

فرضت أربع بصمات فنية مثيرة نفسها بقوة في بطولات «تنس» دبي، التي اختتمت أول من أمس، أبرزها اللاعبة الروسية الشابة ميرا أندريفا (17 عاماً) التي تُعد أصغر بطلة متوجة في تاريخ «دبليو تي إيه» للاعبات المحترفات من فئة 1000 نقطة، ولقب تاريخي أول لليونان، وجامع كرات يحقق حلمه ويُتوّج بلقب الزوجي.

وانطلقت «تنس دبي» لعام 2025، يوم 16 فبراير الماضي، بالنسخة الـ25 للسيدات، فيما أسدل الستار، أول من أمس، عن النسخة الـ33 للرجال.

أصغر بطلة في التاريخ

دخلت الروسية الشابة ميرا أندريفا، المصنفة 14 عالمياً، بعمر 17 عاماً و299 يوماً، التاريخ من بوابة فوزها بلقب بطولة «تنس دبي» للسيدات، بعد أن أصبحت أصغر لاعبة تتوّج بلقب إحدى دورات رابطة المحترفات لفئة الـ1000 نقطة «دبليو تي إيه»، بفوزها في المباراة النهائية على الدنماركية كلارا تاوسون المصنفة 38 على العالم بمجموعتين دون ردّ (7-6 و6-1).

غياب حكام الخطوط

سجلت النسخة الحالية، للمرة الأولى في بطولات «تنس دبي»، استخدام تقنيات حكم «الفيديو»، ليغيب بذلك حكام الخطوط الذين شكّلوا سابقاً عنصراً مهماً في إثراء البطولة جماهيرياً، من خلال التحديات التي يخوضها اللاعبون معهم عبر تقنية «عين الصقر» لإثبات صحة القرارات من عدمها.

لقب تاريخي أول لليونان

أثمرت المحاولة الثالثة للمصنف 11 عالمياً ستيفانوس تسيتسيباس بعد نسختي 2019 و2020، إهداء اليونان لقبها الأول تاريخياً في بطولات «تنس دبي» للرجال، بفوزه في المباراة النهائية على الكندي أوجيه ألياسيم بواقع مجموعتين دون ردّ (6-3 و6-3)، في مباراة كانت يمكن أن تشهد في الوقت ذاته لقباً تاريخياً أول لكندا في حال فوز ألياسيم.

جامع كرات يُتوّج بلقب الزوجي

أهدت «تنس دبي» للرجال في نسخة 2025، وللمرة الأولى في تاريخها، الأسترالي أليكسي بوبيرن، الذي ارتبط اسمه عامي 2008 و2009 بجامع للكرات في المباريات، معانقة المجد بإعلان نفسه بطلاً لمنافسات الزوجي، في حدث غير مسبوق، عقب فوزه أول من أمس، برفقة زميله الهندي بوكي بامبري، في المباراة النهائية على الثنائي الفنلندي هاري هيلبوفارا وزميله البريطاني هنري باتن، بواقع (6-3 و6-7 و10-8).