بطولة زايد الرياضية للناشئين تبدأ اليوم

تنطلق اليوم من «إرث» أبوظبي بطولة زايد الرياضية للناشئين 2025، التي تقام بالتعاون والشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى 16 مارس الجاري، وتجمع نخبة من المواهب الرياضية الصاعدة في الإمارات.

وتُعدّ بطولة زايد الرياضية تقليداً راسخاً في المشهد الرياضي الإماراتي، منذ انطلاقتها عام 1997، حيث استقطبت 42 ألفاً و453 رياضياً، و69 ألفاً و620 زائراً، و716 فريقاً، وبلغ مجموع جوائزها 28.9 مليون درهم.

وستشهد نسخة هذا العام التي تقام في «إرث» أبوظبي منافسات حماسية في كرة القدم (تحت 10 و12 سنة)، وفي رياضات الجوجيتسو، والشطرنج، والجمباز، والسباحة، بإجمالي جوائز يبلغ 104 آلاف درهم.

وقال رئيس اللجنة المُنظّمة لبطولة زايد الرياضية، الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي: «البطولة ليست مجرد منافسة، بل هي احتفاء بروح الفريق، والتفاني والقيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونتطلّع إلى استقبال المواهب الشابة وعائلاتهم في تجربة رياضية لا تُنسى».

وأضاف: «ستكون البطولة فرصة مثالية لتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، حيث ستُضفي أجواءً مُلهمة من التحدّي الودي والشغف المشترك بالرياضة في (عام المجتمع)».