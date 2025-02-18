سباق السيدات يُدشن مهرجان محمد بن راشد للقدرة

أعلن نادي دبي للفروسية وسباقات الخيل عن تفاصيل النسخة الـ18 من مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، الذي ينطلق، اليوم، بمشاركة نخبة من فرسان الإمارات والعالم في سباقات القدرة.

وذكر النادي، في مؤتمر صحافي، أمس، بمدينة دبي الدولية للقدرة، أن المهرجان سيُقام على مدار خمسة أيام، ويتألف من أربعة سباقات مختلفة تنطلق بسباق محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات لمسافة 101 كيلومتر، برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري وينطلق اليوم، ثم سباق الإسطبلات الخاصة الممتد لمسافة 101 كيلومتر غداً، ثم كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً، بعد غدٍ، برعاية الطاير للسيارات.

وتبلغ الإثارة ذروتها يوم السبت المقبل، بختام المهرجان بسباق كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، برعاية طيران الإمارات، ويمتد السباق لمسافة 160 كيلومتراً، ويهدف إلى اختبار مهارة وقدرة كل من الجواد وفارسه، ويستقطب السباق أفضل وأقوى الخيول والفرسان على مستوى العالم لاغتنام فرصة الفوز بجوائز قيمة.

ويُعد المهرجان من بين أعرق وأقوى المنافسات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة، حيث يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أحد أبرز أبطال العالم السابقين في سباقات القدرة، وأحد أكبر الداعمين لرياضة الفروسية حول العالم.

من جهته، أكّد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية وسباقات الخيل أن «مهرجان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة إحدى أقوى وأهم الفعاليات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة»، وقال: «نتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه ورؤيته التي تنير الطريق للعمل، حيث يُعد سموه الداعم الأبرز لسباقات القدرة. وشهد هذا المهرجان نمواً هائلاً وحقق نجاحات كبيرة على مر السنين، وقد نجح المهرجان في بلوغ مستويات جديدة من القوة والمنافسة العالمية بين الإسطبلات والفرسان من مختلف الدول».

في المقابل، قال نائب مدير نادي دبي للفروسية وسباقات الخيل أحمد راشد الكعبي إنه: «لاشك أن التخطيط بدقة والاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بالتنظيم من قبل نادي دبي للفروسية من بين أهم أسباب نجاح المهرجان، ونتطلع إلى إخراج نسخة جديدة مميزة هذا العام»، وأضاف: «يتطور المهرجان مع كل عام جديد، ونسعى لتقديم النسخة الـ18 بأفضل وأبهى حلة لحدث مرموق يحمل اسم فارس العرب، أحد أبرز وأهم الشخصيات الداعمة لرياضة القدرة في الدولة وحول العالم».

وأضاف الكعبي: «لقد عمل فريقنا بجهد لضمان أن تبقى هذه النسخة من المهرجان في ذاكرة الجمهور والمشاركين على حد سواء، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم لمتابعة السباقات الأربعة، وعلى رأسها السباق الختامي وهو كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة».

من جانبه، قال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية نبيل سلطان، إنه: «يشرفنا في طيران الإمارات أن نواصل دعمنا لمهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ما يعزّز التزامنا تجاه تراث دبي في مجال الفروسية ومكانتها البارزة كمركز للرياضة وفعالياتها. ويستعرض هذا الحدث المرموق قوة الشراكة بين الخيل وفارسه، ويجسد الدقة والقدرة على التحمل التي تميز هذه الرياضة النبيلة، ونتطلع إلى عام استثنائي آخر مملوء بالمنافسات القوية».