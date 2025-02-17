الكشف عن تفاصيل سباق السيدات في «مهرجان محمد بن راشد للقدرة»

أعلن نادي دبي للفروسية وسباقات الخيل عن تفاصيل النسخة الـ 18 من مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، الذي ينطلق غداً الثلاثاء، بمشاركة نخبة من فرسان الإمارات والعالم في سباقات القدرة.

وذكر النادي في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، في مدينة دبي الدولية للقدرة أن المهرجان سيقام على مدار 5 أيام، ويتألف من 4 سباقات مختلفة تنطلق بسباق محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات لمسافة 101 كيلومتراً، برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري، وينطلق اليوم، ثم سباق الاسطبلات الخاصة الممتد لمسافة 101 كيلومتراً، غداً، ثم كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً، بعد غدٍ، برعاية الطاير للسيارات.

وتبلغ الاثارة ذروتها يوم السبت المقبل، بختام المهرجان بسباق كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، برعاية طيران الإمارات، ويمتد السباق لمسافة 160 كيلومتراً ويهدف لاختبار مهارة وقدرة كل من الجواد وفارسه، ويستقطب السباق أفضل وأقوى الخيول والفرسان على مستوى العالم لاغتنام فرصة الفوز بجوائز قيمة.

ويعد المهرجان من بين أعرق وأقوى المنافسات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة، حيث يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أحد أبرز أبطال العالم السابقين في سباقات القدرة، وأحد أكبر الداعمين لرياضة الفروسية حول العالم.

راشد بن دلموك: أقوى وأهم الفعاليات في الروزنامة الدولية

من جهته أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية: «مهرجان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة إحدى أقوى وأهم الفعاليات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة، وقال: "نتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه ورؤيته التي تنير الطريق للعمل، حيث يعد سموه الداعم الأبرز لسباقات القدرة. وشهد هذا المهرجان نمواً هائلاً وحقق نجاحات كبيرة على مر السنين، وقد نجح المهرجان في بلوغ مستويات جديدة من القوة والمنافسة العالمية بين الاسطبلات والفرسان من مختلف الدول".

في المقابل، قال نائب مدير نادي دبي للفروسية أحمد راشد الكعبي إنه: "لاشك أن التخطيط بدقة والاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بالتنظيم من قبل نادي دبي للفروسية من بين أهم أسباب نجاح المهرجان، ونتطلع، لإخراج نسخة جديدة مميزة هذا العام"، وأضاف: «يتطور المهرجان مع كل عام جديد ونسعى لتقديم النسخة الـ 18 بأفضل وأبهى حلة لحدث مرموق يحمل اسم فارس العرب، أحد أبرز وأهم الشخصيات الداعمة لرياضة القدرة في الدولة وحول العالم».

وأضاف الكعبي: «لقد عمل فريقنا بجهد لضمان أن تبقى هذه النسخة من المهرجان في ذاكرة الجمهور والمشاركين على حد سواء، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم لمتابعة السباقات الأربع، وعلى رأسها السباق الختامي وهو كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة».

من جانبه، قال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية نبيل سلطان إنه: «يشرفنا في طيران الإمارات أن نواصل دعمنا لمهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مما يعزز التزامنا تجاه تراث دبي في مجال الفروسية ومكانتها البارزة كمركز للرياضة وفعالياتها. ويستعرض هذا الحدث المرموق قوة الشراكة بين الخيل وفارسه، ويجسد الدقة والقدرة على التحمل التي تميز هذه الرياضة النبيلة، ونتطلع إلى عام استثنائي آخر مليء بالمنافسات القوية».