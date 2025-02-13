سوبر إماراتي كويتي للرياضات الإلكترونية 19 فبراير

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، إطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر الإماراتي الكويتي في 19 الجاري، بمشاركة 14 لاعباً من البلدين، وذلك في لعبتَي كرة القدم الإلكترونية، و«موبايل ليجند».

وأكّد الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، سعيد علي الطاهر، أن تنظيم الحدث يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني الكويتي، ومبادرة من الاتحاد الإماراتي، إذ سيكون الحدث انطلاقة لمزيد من البطولات بين البلدين في الرياضات الإلكترونية.

وأشار الطاهر إلى أن منافسات البطولة ستقام «أونلاين» على أن يتم التتويج في مقر الفريق الفائز.