إطلاق اسم «عام المجتمع» على بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه «الفجيرة 2025»، أن النسخة الثالثة التي تستضيفها الإمارات ستحمل اسم «عام المجتمع»، تماشياً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، بجعل 2025 عاماً للمجتمع.

وتُقام البطولة من 20 إلى 23 فبراير الجاري، في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة واسعة من لاعبين ولاعبات يمثلون مختلف دول العالم.

وأكّد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه الأمين العام المساعد والمنسق العام للبطولة، الدكتور عبدالله سيف البادي، أن «الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 40 جهة مجتمعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي مع الرياضة وربطها بالمبادرات الوطنية».

وأوضح أن «استضافة الإمارات للبطولة للعام الثالث على التوالي تمثل شهادة ثقة من الاتحاد الدولي للكاراتيه بقدرات التنظيم المتميزة، في ظل رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، للحدث».