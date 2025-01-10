ماكلروي يقود تشكيلة من النجوم في «هيرو دبي» للغولف

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف 2025، انطلاق منافساتها، من 16 إلى 19 يناير الجاري، في نادي الإمارات للغولف بمشاركة نخبة نجوم العالم.

وأكدت اللجنة أن روري ماكلروي حامل اللقب سيقود تشكيلة من النجوم تضم فيكتور هوفلاند وجون رام وتومي فليتوود، وإلى جانبهم أبطال البطولات الكبرى مثل بادريج هارينغتون، وباتريك ريد، وآدم سكوت، إضافة إلى الفائزين بسلسلة رولكس روبرت ماكنتاير ونيكولاي هوغارد.

وبحسب بيان، صدر أمس، فإن الاستعدادات جارية لإخراج الحدث بأبهى صورة، وسينضم إلى البطولة لأول مرة النجمان الصاعدان أكشاي بهاتيا وديفيد فورد، المصنف الأول في جولة بي جي إيه للجامعات.

كما تنضم مواهب مثل راسموس هوجارد، ولوري كانتر، وجوردان سميث ومات والاس، ما يعد بأسبوع مثير في ملعب المجلس الشهير.