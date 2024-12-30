ختام بطولة «العام الجديد» للبولو اليوم

تختتم اليوم منافسات بطولة «العام الجديد» للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو، وبمشاركة أربعة فرق.

وتنطلق منافسات اليوم بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تجمع بين فريقَي «غنتوت» و«نون-المغيرات»، وتليها المباراة النهائية التي تجمع بين فريقَي «أبوظبي» و«تمام».

وكان فريق «أبوظبي» قد تأهل للنهائي بعد فوزه على فريق «نون-المغيرات» بنتيجة 7-6، فيما تأهل فريق «تمام» عقب تغلبه على فريق «غنتوت» بنتيجة 9-8.5.