عائشة الحمادي تحرز لقب بطولة أبوظبي لصيد الأسماك

اختتمت مساء أمس الجولة الأولى لبطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات، بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى، بعد منافسات قوية بين المشاركات.

وتم تتويج عائشة إبراهيم الحمادي بالمركز الأول مسجلة وزنا قدره 14.40 كجم، فيما حلت دانا فايز الدرويش في المركز الثاني بوزن 5.82 كجم، وجاءت سعاد عبدالله نجم في المركز الثالث بوزن 4.98 كجم.

وكانت المنافسة قد بدأت في الصباح الباكر واستمرت حتى المساء بمشاركة 31 فريقا.

كرم الفائزات في ختام البطولة، ناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي مشرف عام السباق.

وأكد خليفة السويدي تميز البطولة في كل تفاصيلها، لافنا إلى أن المشاركة الواسعة تعكس شغف السيدات بالرياضات البحرية ، متطلعا إلى تنظيم المزيد من الفعاليات التي تبرز دور المرأة الإماراتية في الرياضة.