نتائج بينتو مع «الأبيض» تبشر بتتويج خليجي ثالث

يخوض المدرب البرتغالي، باولو بينتو، للمرة الأولى، منافسات كأس الخليج لكرة القدم، بقيادته المنتخب الوطني في «خليجي 26» التي تنطلق، بعد غد، في الكويت، ورغم ذلك حقق نتائج جيدة جداً أمام المنتخبات الخليجية منذ توليه تدريب «الأبيض» في يوليو 2023، تجعله خبيراً في ترجيح كفة المنتخب نحو تحقيق اللقب.

وقاد مدرب منتخب البرتغال في كأس العالم 2014 وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2018، المنتخب الوطني في 21 مباراة، حيث حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في خمس مباريات، بينما خاض ثماني مباريات أمام منتخبات خليجية، حقق خلالها الفوز في ست مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مثلها.

وفاز المنتخب الوطني بقيادة بينتو على كل من البحرين 2-صفر، واليمن 2-1 و3-صفر، وقطر 3-1 و5-صفر في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، كما فاز على الكويت ودياً 1-صفر، بينما تعادل مع البحرين 1-1 في تصفيات المونديال، وخسر ودياً أمام عمان بهدف دون رد قبل خوض كأس أمم آسيا 2023.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى التي تضم الكويت (المضيف)، وقطر، وعمان، بينما تضم المجموعة الثانية العراق (حامل اللقب)، والسعودية، والبحرين، واليمن.

ويتميز المنتخب الوطني باختيار باولو بينتو مزيجاً رائعاً من اللاعبين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب، إذ أجرى المدرب البرتغالي تغييرات واسعة، واستعان بعناصر شابة ووجوه جديدة، تم استدعاؤها للمرة الأولى، حيث تعقد الجماهير الإماراتية آمالاً كبيرة على الفريق ليواصل نتائجه الجيدة التي حققها في الفترة الماضية، بعدما تغلب في نوفمبر الماضي على كل من قيرغيزستان 3-صفر، وقطر 5-صفر في تصفيات كأس العالم.

ويسعى بينتو للفوز باللقب الخليجي المقبل، وكتابة اسمه إلى جوار المدرب الراحل الفرنسي برونو ميستو، والمدرب الوطني مهدي علي، عندما قادا منتخب الإمارات للفوز بكأسي الخليج 18، و21 في الإمارات والبحرين عامي 2007، و2013.

وينفرد ميتسو بكونه قاد «الأبيض» لتحقيق أول لقب خارجي في تاريخه، وقبلها قاد العين أيضاً إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2003، للمرة الأولى في تاريخ أندية الإمارات.

أما المدرب مهدي علي، فحقق اللقب الخليجي الثاني، وينفرد بأنه المدرب المواطن الأول الذي يحقق بطولة مهمة لمنتخب بلاده الأول، كما قاد «الأبيض» لتحقيق برونزية كأس أمم آسيا في أستراليا 2015.

ويتطلع المنتخب لتحقيق لقبه الثالث ببطولة كأس الخليج، عندما يشارك في النسخة الـ26 من البطولة التي تستمر حتى الثالث من يناير المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني للمرة الـ25 في البطولة، حيث لم يشارك في النسخة الأولى للبطولة التي أقيمت بمشاركة أربعة منتخبات فقط قبل أن تتوالى المنتخبات الخليجية في المشاركة، وطوال تاريخ مشاركاته توج المنتخب الإماراتي مرتين باللقب في 2007 و2013، كما حصد المركز الثاني أربع مرات في نسخ 1986، 1988، 1994، 2017، كما حصد المركز الثالث أربع مرات أيضاً أعوام 1972، 1982، 1998، 2014.

وفي المجمل، خاض المنتخب الإماراتي 114 مباراة ببطولات خليجي، حقق الفوز في 41 لقاء، وتعادل في 29، وخسر 41 مباراة، وسجل لاعبوه 119 هدفاً، وتلقت شباكه 139 هدفاً.

. بينتو يتطلع إلى الفوز باللقب الخليجي الثالث في تاريخ الكرة الإماراتية بعد «خليجي 2007» و«خليجي 2013».