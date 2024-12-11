رينار يضم هوساوي لقائمة منتخب السعودية

ضم مدرب السعودية، الفرنسي إيرفي رينار، أمس، لاعب وسط الاتحاد، عبدالإله هوساوي، إلى قائمة المنتخب الوطني المشاركة في معسكر الإعداد قبل خوض كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) في الكويت. وقال حساب المنتخب السعودي على إكس «ضم المدير الفني إيرفي رينار اللاعب عبدالإله هوساوي لقائمة الأخضر (السعودية) المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في الرياض في الفترة من 12 إلى 20 من الشهر الجاري استعداداً لـ(خليجي 26) في الكويت». وأعلن رينار الأسبوع الماضي تشكيلة ضمت 27 لاعباً ستدخل المعسكر الإعدادي اعتباراً من اليوم. ولم يذكر حساب المنتخب السعودي، الفائز باللقب ثلاث مرات، استبعاد أي لاعب من اللاعبين الموجودين في القائمة بدلاً من هوساوي.