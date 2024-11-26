رياضيون: الوصل يهدر مكاسب «الثنائية» بأخطاء إدارية وفنية مشتركة

أكد رياضيون أن تراجع نتائج الوصل في دوري أدنوك للمحترفين يُعد مسؤولية مشتركة من إدارة النادي والجهازين الفني واللاعبين، لافتين إلى أن الفريق أهدر مكاسب تحقيقه «الثنائية التاريخية» الدوري وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنه لا يوجد أي مبرر بالنسبة لـ«الفهود» لغيابه عن الانتصارات في الجولات الخمس الماضية من الدوري، بخسارته أمام كل من العين وخورفكان، وتعادله مع أندية عجمان والجزيرة والوحدة، ليحتل المركز التاسع في لائحة الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق 11 نقطة عن المتصدّر الشارقة برصيد 21 نقطة.

يُذكر أن الوصل خرج متعادلاً أمام الوحدة بنتيجة (2-2)، يوم الجمعة الماضية، في الجولة الثامنة من دوري المحترفين، وقال رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، أحمد الشعفار، بعد المباراة، إن «الإمبراطور» سيظل منافساً في كل البطولات على الرغم من ضغط «الروزنامة»، مشيراً إلى أن «الوصل لن يستسلم، ولن يرضى بالابتعاد عن المنافسة على بطولة الدوري، فالفارق بيننا وبين صاحب المركز الثالث خمس نقاط، ويُمكن تعويضها في مباراتين فقط، وسنعمل على تطوير الفريق لأن هدفنا الدائم هو المنافسة على كل البطولات التي نلعب فيها، من دون البحث عن أسباب أو أعذار».

الوصول إلى القمة سهل

من جهته، قال المحلل الرياضي، فهد عبدالرحمن، إن الوصل يدفع ضريبة عدم استعداده جيداً لخوض منافسات الدوري بصفته بطل النسخة الماضية، مضيفاً: «هذه المقولة معروفة بأن الوصول إلى القمة يكون سهلاً لكن الحفاظ عليها يظل صعباً، وهو ما يدفع الوصل ضريبته، حيث إن الفريق لم يستعد جيداً لخوض مباريات أكثر صعوبة من الموسم الماضي».

وأضاف: «جميع الأندية تلعب أمام الوصل ولديها حافز كبير للتغلب على حامل اللقب، وهو ما كان يجب أن يضعه الإمبراطور ضمن أولوياته في تجهيز الفريق فنياً ونفسياً وذهنياً، لخوض الموسم الحالي بطريقة مختلفة عن الموسم المنصرم الذي حقق خلاله الفريق ثنائية الدوري والكأس».

وتابع: «أرى أن 50% من مشكلة الوصل هي إصابة اللاعب الأرجنتيني بوبليتي وغيابه عن الفريق، بينما في الوقت نفسه المدرب يجري تعديلات عدة في خط الوسط، بالاعتماد على أكثر من لاعب، مثل ماجد سرور وسياكا سيديبي وعلي سالمين وسردان ميايلوفيش».

وأردف: «هناك تساؤل: هل المدرب اكتفى بما حققه مع الوصل في الموسم الماضي؟ إذ إنه بالتأكيد لديه عروض عدة، لذلك أتمنّى أن تقوم إدارة النادي بمناقشته حول أسباب التراجع، خصوصاً أنه أصبح يلقي باللوم على اللاعبين بعد التعثر في أكثر من مباراة».

وأشار إلى ضرورة أن يدعم جمهور الوصل فريقه، وقال: «أناشد الجمهور أن يتجنب الانتقاد غير الحضاري، حيث إن من حقه المطالبة بتحقيق الانتصارات، لكن في الوقت نفسه يجب ألا يكون هناك تهجم عشوائي، ويجب إدراك صعوبة المهمة، وعلى سبيل المثال العين حقق لقب دوري أبطال آسيا قبل أن تتراجع نتائجه في الموسم الحالي، وهي أمور تحدث، والأهم كيفية تجاوزها والعودة إلى المسار الصحيح».

نتائج واقعية

من جانبه، أكد المحلل الرياضي، ناصر عيسى، أن النتائج التي حققها الوصل في الموسم الحالي تُعد واقعية، وقال: «جميع المؤشرات التي شهدتها مرحلة الإعداد كانت تشير إلى أن نتائج الفريق ستتراجع، خصوصاً أن التعاقدات لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يُشكل الإضافة إلى الأسماء الموجودة في الوقت الحالي».

وأردف: «مشكلة الوصل معروفة، وهي حاجته إلى التعاقد مع مدافعين في الجهتين اليمنى واليسرى، ولاعب ارتكاز إلى جانب مهاجم صريح».

وشدّد على أن «الإمبراطور» يجب أن يكون منطقياً في تعامله مع البطولات، وقال: «التركيز على الكؤوس منطقي جداً، حيث إن الفريق سيخوض بطولات مهمة باستمراره في بطولتَي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب خوضه كأس السوبر المحلي وكأس السوبر الإماراتي – القطري، لذلك يجب أن يسعى الفريق إلى المنافسة على هذه البطولات مع ابتعاده نسبياً عن المنافسة على لقب الدوري».

مسؤولية مشتركة

في المقابل، قال المحلل الرياضي، جاسم بلال، إن فترة الانتقالات الشتوية قد تقدّم حلاً جزئياً بالنسبة لمشكلة الوصل، مبيناً: «الفريق يحتاج إلى إبرام صفقات في يناير المقبل، رغم أنه نادراً ما تكون التعاقدات الشتوية لها فائدة كبيرة، بسبب صعوبة التعاقد مع لاعبين مميزين في هذه الفترة من الموسم».

وتابع: «الوصل يحتاج إلى إجراء تغيير على مستوى اللاعبين الأجانب، إلى جانب أنه لم يحصل على فائدة كبيرة من اللاعبين المقيمين، وتجب إعادة النظر في مجموعة اللاعبين الموجودين».

وشدّد على أن سبب تراجع نتائج «الأصفر» مسؤولية مشتركة، وقال: «الموسم الجاري شهد تراجع مستويات العديد من اللاعبين، خصوصاً النجوم الذين يعدون من الأعمدة الرئيسة للفريق، بينما في الوقت نفسه التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية لم تكن بالمستوى المتوقع».

وأضاف: «المدرب ميلوش ميلوييفيتش يشترك في المسؤولية، بعدما ارتكب بعض الأخطاء الفنية التي أسهمت في تعثر الفريق في أكثر من مباراة».

وقال: «فارق النقاط في الدوري اتسع بشكل كبير، ومهمة الوصل أصبحت صعبة، لذلك يجب التركيز على مشاركاته في الكؤوس والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في دوري أبطال آسيا للنخبة».