«الشارقة للرياضات البحرية» يكشف عن أول قارب للفورمولا من صنعه

كشف نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، خلال مشاركته في معرض أبوظبي للقوارب 2024 الذي انطلق، أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، ويستمر حتى 24 الجاري، عن أول قارب للفورمولا من صنعه وإنتاجه.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي، خالد المدفع، أن القارب السريع الذي تم تصنيعه في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، يتميز بتقنيات متطورة، وتصميم مبتكر يجعله قادراً على المنافسة في السباقات العالمية، كما يتمتع بسرعته الفائقة، وقدرته على المناورة، ما يجعله خياراً مثالياً للسباقات البحرية، حيث تم تزويده بمحرك قوي، ونظام تحكم متقدم، يضمن الاستجابة السريعة في مختلف الظروف المائية، فيما تم تصميمه باستخدام مواد خفيفة الوزن، ولكن قوية، ما يعزز من أدائه وكفاءته في استهلاك الوقود والطاقة النظيفة.