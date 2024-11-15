نقطة أردنية ثمينة من أرض العراق

عاد المنتخب الأردني بنقطة ثمينة من أرض العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد تعادلهما سلبياً، أمس، في مدينة البصرة، ورفع الأردن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني متقدماً بفارق الأهداف على العراق الذي يملك الرصيد نفسه. وتتصدّر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بعد فوزها على الكويت (3-1). وكاد العراق يسجل في اللحظات الأخيرة، لكن لاعب الأردن، عبدالله نصيب، تدخل لإبعاد الكرة قبل أن ينفذ العراق ركلة ركنية شكلت خطورة كبيرة على مرمى الأردن، قبل أن تذهب الكرة إلى خارج الملعب.