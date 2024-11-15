5 بطولات دولية للغولف في الإمارات خلال 2025

أعلنت جولة «دي بي ورلد» للغولف أن الإمارات ستكون في صدارة روزنامة موسم 2025، مع احتضانها خمس بطولات دولية، منها ثلاث من فئة النخبة لسلسلة رولكس، كما ستتواصل إقامة التصفيات الختامية في أبوظبي ودبي للعام الثاني على التوالي.

وجاء الإعلان عن احتضان الإمارات لأكبر بطولات الغولف العالمية، خلال جلسة حوارية مع وسائل الإعلام أقيمت في نادي عقارات جميرا للغولف، الذي يحتضن منافسات بطولة جولة «دي بي ورلد»، وتحدث في الندوة مدير عام اتحاد الإمارات للغولف، أكرم سكيك، ونائب الرئيس التنفيذي لمحطات الحاويات - موانئ دبي العالمية، نواف عبدالله، ورئيسة مبيعات الشراكات التجارية في جولة «دي بي ورلد» ريناد حلاسة.

وتحتضن الإمارات ثلاث بطولات ضمن «السلسلة الدولية»، وهي بطولة تيم كاب التي تُقام في منتجع أبوظبي للغولف من 10 إلى 12 يناير 2025، ثم بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك التي تُقام في نادي الإمارات للغولف بدبي، من 16 إلى 19 يناير 2025، وتعد واحدة من بطولات النخبة لسلسلة رولكس، ثم بطولة رأس الخيمة التي تُقام في نادي الحمرا للغولف من 23 إلى 26 يناير 2025.

كما تحتضن الدولة، التصفيات الختامية التي تضم بطولتين ضمن فئة النخبة لسلسلة رولكس، وهما بطولة أبوظبي التي تُقام في نادي ياس لينكس من السادس إلى التاسع من نوفمبر 2025، وبطولة «دي بي ورلد» التي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف من 13 إلى 16 نوفمبر 2025.

يُذكر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن روزنامة جولة التحدي، الجولة المؤهلة لجولة «دي بي ورلد»، التي تشهد إقامة بطولتين في الإمارات، ما يعني أن تستضيف الإمارات سبع بطولات دولية إجمالاً للغولف.

وعلى صعيد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تضم روزنامة موسم 2025، إقامة سبع بطولات في جولة «دي بي ورلد»، ويصل العدد إلى تسع بطولات مع بطولتي التحدي المتوقع إقامتهما في الإمارات.

وسيتواصل خلال الموسم المقبل رفع جولة «دي بي ورلد» شعار «السباق إلى دبي» لتصنيف البطل، على أن يشهد إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة، ويتم تقسيمها وفق سبع سلاسل رئيسة، وهي السلسلة الافتتاحية التي تُقام في أستراليا وجنوب إفريقيا، والسلسلة الدولية التي تضم بطولات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والسلسلة الآسيوية، والسلسلة الأوروبية، والسلسلة الختامية، وسلسلة «باك 9»، وأخيراً التصفيات الختامية في أبوظبي ودبي.

. الموسم الجديد يتواصل تحت شعار «السباق إلى دبي» ويضم 42 بطولة في 26 دولة.