«نادي خورفكان للمعاقين» يتقلد 11 ميدالية في ملتقى عُمان

تقلد أبطال نادي خورفكان للمعاقين 11 ميدالية في اليوم الأول من منافسات ملتقى عُمان الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الذي أقيم بمجمع السلطان قابوس في مسقط.

وتألق لاعبو ولاعبات النادي، كل حسب فئته، إذ نالت مريم الزيودي ذهبيتي رمي الكرة الحديدية والقرص، وتوج عبدالله المسباحي بذهبية رمي القرص، وفضية رمي الرمح، كما تقلد عبدالله الظنحاني فضية رمي الكرة الحديدية.

وتواصلت الإنجازات بحصول عبيد مبارك على فضية رمي القرص، وبرونزية رمي الرمح، فيما جاء اللاعب عبدالعزيز الكندي في المركز الثاني في رمي القرص، وحصل مايد بيرق على برونزية رمي القرص، وواصل أحمد بورشيد تألقه ببرونزيتي رمي الكرة الحديدية والقرص.