بني ياس يفرض على النصر «الفاصلة» بكأس الطائرة

فاز فريق بني ياس على مضيفه النصر بنتيجة 3-1 في إياب نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات فئة الرجال، لموسم 2024- 2025، أول من أمس، على صالة نادي النصر. وجاءت نتائج الأشواط 25-22 و25-16 و28-30 و27-25 لصالح نادي بني ياس.

وبهذه النتيجة يلجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة، تقام الثلاثاء المقبل، على صالة نادي العين، نظراً لتبادلهما الفوز في مباراتي الذهاب والإياب.

وكان فريق النصر قد تغلب على بني ياس في مباراة الذهاب بنتيجة 3-صفر، الأمر الذي يؤكد قوة المنافسة بين الفريقين، إذ تشير التوقعات إلى أن اللقاء الفاصل يحمل في طياته الكثير من الإثارة، في وقت يتوق فيه عشاق الطائرة الإماراتية لمعرفة هوية البطل.