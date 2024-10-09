خسارة «الصقور» وغياب فليتوود أبرز مشاهد مسلسل «الهواة»

سجلت الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم خمسة مشاهد فنية لافتة، أبرزها مواصلة أندية دبا والظفرة والعربي وحتا أداءها الثابت وحصادها ست نقاط كاملة، واستمرار الصورة الفنية الباهتة لفريق الإمارات «الصقور» دون أن يتذوق طعم الفوز حتى الآن، أما المشهد القاتم فتجسد في غياب فريق فليتوود يونايتد عن مباراته مع حتا.

وكانت الجولة الثانية قد أسفرت عن فوز الظفرة على مجد بهدف نظيف، ودبا على غلف يونايتد 3-1، والعربي على فريق الإمارات 2-1، والحمرية على الجزيرة الحمراء 3-2، وتعادل الفجيرة مع الذيد 2-2، وتعادل غلف إف سي مع يونايتد بالنتيجة نفسها.

«الإمارات اليوم» ترصد المشاهد الخمسة على النحو التالي:

غياب فليتوود

غاب فريق فليتوود يونايتد عن المباراة التي كانت مقررة له أمام حتا ليعتبر خاسراً بنتيجة (0-3)، وليتكرر المشهد في البطولة بعدما كان فريق غلف إف سي قد تغيب أيضاً أمام الظفرة في الجولة الأولى، ما يستدعي تدخل اتحاد كرة القدم، لاسيما أن فرق الشركات لم تحدد أسباب الغياب.

«ريمونتادا» العربي

نجح العربي في تحقيق انتصاره الثاني في الدوري بعد فوزه على الإمارات (الصقور) 2-1، في «ريمونتادا» قلب فيها تأخره إلى فوز بهدف حاسم سجله في الدقائق الأخيرة، ليتجدد مشهد تسجيله في الوقت القاتل بعدما كان قد انتصر في الجولة الأولى على حساب يونايتد.

ثلاثية دبا

سجل دبا الفجيرة «النواخذة» الثلاثية الثانية له في البطولة عندما هزم فريق غلف يونايتد (3-1)، في وقت كان قد سبق له الفوز على الحمرية (3-0) في المباراة الأولى، ما يؤكد قدرات الفريق الهجومية خصوصاً أن الأهداف تناوب على تسجيلها خمسة لاعبين برز من بينهم البرازيلي لويس فيليب بتسجيله هدفين.

خسارة «الصقور»

يحتل فريق الإمارات «الصقور» المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري برصيد خالٍ من النقاط مع استقبال شباكه خمسة أهداف بعد خسارتين في الدوري، وواحدة في الدوري التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة، في حدث نادر بتاريخ النادي أن يتعرض لثلاث خسائر متتالية أمام فرق «الهواة».

هدف الحمادي

اقتصر دور اللاعبين القادمين من دوري أدنوك للمحترفين على هدف وحيد سجله إسماعيل الحمادي مع فريق الحمرية في الجولة الثانية، فيما اكتفى البقية بأداء أدوارهم الفنية في المباريات الأخرى.