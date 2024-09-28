علي مبخوت يعود إلى ملعب الجزيرة رافعاً شعار «النصر»

ستكون الأنظار شاخصة نحو المهاجم «الفذ»، علي مبخوت، خلال المواجهة المهمة التي ستجمع الجزيرة مع النصر في الثامنة من مساء اليوم، في ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسيعود علي مبخوت إلى ملعب محمد بن زايد منافساً للجزيرة، بعدما قضّى أكثر من 20 عاماً داخل قلعة الجزيرة حتى بات الهداف التاريخي لـ«فخر أبوظبي» ولدوري أدنوك للمحترفين، بتسجيله 218 هدفاً.

لكن العلاقة بين مبخوت والجزيرة انتهت بنهاية الموسم الماضي، بعدما أعلن الطرفان الانفصال بالتراضي ليشد اللاعب الرحال إلى النصر ويخوض معه تجربة جديدة.

وحقق علي مبخوت أرقاماً تاريخية لن ينساها جمهور الجزيرة، إذ شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في موسم 2008-2009، كما أسهم في فوزه ببطولة دوري المحترفين في ثلاثة مواسم هي: 2010-2011 و2016-2017 و2020-2021، كما حصل مع «فخر أبوظبي» على لقب كأس رئيس الدولة في ثلاثة مواسم هي: 2010-2011 و2011-2012 و2015-2016، وكأس المحترفين في موسم 2009-2010، وكأس السوبر للمحترفين موسم 2021-2022.

وخلال مشواره مع النصر سجل مبخوت هدفاً واحداً من الأهداف الـ10 التي سجلها «العميد» في المباريات الثلاث الماضية، في حين يتصدر المغربي عادل تاعرابت صدارة هدافي النصر برصيد أربعة أهداف.

ويخوض الجزيرة والنصر مواجهة اليوم بهدف حصد النقاط الثلاث لتعديل ترتيبهما في جدول الدوري، بعدما خرجا بنتيجة سلبية في الجولة الماضية، إذ تلقى الجزيرة خسارة كبيرة من الشارقة برباعية نظيفة، في حين خسر النصر من الوصل 1-3.

وخلفت خسارة الجزيرة من الشارقة تبعات كثيرة، إذ تقدم الجزيرة بشكوى رسمية على قرارات حكم المباراة.

وبعيداً عن الاعتراضات التي حدثت في مباراة الشارقة، مازال الجزيرة يبحث عن نفسه في دوري أدنوك للمحترفين، إذ لم يتمكّن سوى من حصد ثلاث نقاط فقط، بالفوز على العروبة بهدفين نظيفين، في حين خسر من بني ياس بالنتيجة ذاتها، ومن الشارقة برباعية نظيفة، ليحتل المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري.

ويسعى النصر أيضاً إلى تعديل مساره والعودة للمنافسة على لقب الدوري بعدما تصدر جدول الترتيب في أول جولتين، إلا أن الخسارة من الوصل فرضت عليه التراجع إلى المركز الخامس برصيد ست نقاط، وستكون لديه فرصة كبيرة للتقدم للمركز الثالث في حال عودته من ملعب الجزيرة بالنقاط الثلاث.

وفي مباراة ثانية تقام اليوم، يستقبل خورفكان اتحاد كلباء في الساعة 17:20 من مساء اليوم، في مباراة مهمة ومتكافئة بين الفريقين الساعيين إلى تحقيق الانتصار لتحسين وضعيتهما في جدول ترتيب الدوري. ونجح خورفكان في تذوق الانتصار الأول في الجولة الماضية على حساب العروبة، بعد أن فاز عليه بصعوبة 2-1، ليحصد أول ثلاث نقاط في الدوري، في حين ما زال اتحاد كلباء يبحث عن انتصاره الأول، بعدما خسر مباراة وتعادل في أخرى، في حين لديه مباراة مؤجلة ضد العين.