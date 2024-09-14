من الملاعب

تشكيلة

قال مشجعون إن قرار مدرب المنتخب الوطني بينتو بعدم إشراك علي صالح وفابيو ليما أساسيين أمام إيران، أفقد «الأبيض» قوة هجومية كانت ستساعده في تسجيل الأهداف.

مستوى

عبّر لاعب دولي سابق انتقل للعب في صفوف دوري الدرجة الأولى عن ثقته بأنه سيستعيد مستواه الفني المعروف، لغياب الضغط النفسي الذي عاناه في دوري المحترفين، وسيصعد مع فريقه للمحترفين.

تقدير

كشف لاعب لنادٍ محترف أنه قرر الانتقال للعب في دوري الدرجة الأولى، بعد أن وجد تقديراً عالياً من فريقه الجديد، وأسلوباً احترافياً أثناء المفاوضات، مبيناً أنه افتقد ذلك في ناديه السابق.

صالات

يتساءل لاعبون في أندية كرة قدم الصالات عن موعد الإعلان الرسمي لانطلاق منافسات الموسم الجديد، ويرون أن معرفة ذلك مهمة جداً لتنظيم أوقاتهم، خصوصاً أن أغلبهم مرتبط بدوام صباحي في مقار عملهم.

تسجيل

لايزال عدد من أندية الدرجة الأولى لم يسجل لاعبيه رسمياً في كشوف اتحاد كرة القدم، وفقاً للموقع الرسمي، على الرغم من أن الموسم سينطلق اليوم.

نقلة

وصف مدرب مواطن اعتزل التدريب عودة الوصل إلى واجهة البطولات، وفوزه بثنائية «الدوري والكأس»، وفوز العين بدوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، بأنه سيسهم بنقلة كروية نوعية تكون من أسباب تطور المردود الفني للمنتخب الوطني ورفعه سقف تطلعاته.