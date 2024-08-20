«أبيض اليد» يواجه السعودية في افتتاح «آسيوية الناشئين»

أفرزت قرعة النسخة العاشرة من البطولة الآسيوية للناشئين في كرة اليد، عن مواجهة المنتخب الوطني نظيره السعودي في افتتاح دور المجموعات من البطولة التي تستضيفها الأردن من 3 إلى 10 سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم في سلوفينيا عام 2025.

وينافس المنتخب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كلاً من السعودية وقطر، فيما ضمت المجموعة الأولى كلاً من منتخبات كوريا والبحرين والعراق، وجاء صاحب الضيافة المنتخب الأردني في المجموعة الثانية بجوار اليابان والهند، فيما تضم المجموعة الرابعة أربعة منتخبات، هي: إيران والكويت والصين و«الصين تايبيه».