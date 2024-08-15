وفد العين يصل إلى ماليزيا لحضور قرعة «دوري النخبة»

وصل الوفد الممثل لفريق العين لكرة القدم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، استعداداً لحضور قرعة النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025 التي يشارك فيها «الزعيم» بوصفه حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

ويضم الوفد أسطورة النادي وهدافه التاريخي عضو الجهاز الفني أحمد عبدالله الشهير بـ«غزال العين»، ومن المقرر أن يحضر الوفد الورشة التي تقام اليوم، على أن تجرى مراسم القرعة غداً.

وكان الاتحاد الآسيوي قد وضع العين في التصنيف الأول، إلى جانب السد القطري وبرسبوليس الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، والشرطة العراقي والهلال السعودي، بينما يضم التصنيف الثاني الوصل، والغرافة والريان القطريين، والأهلي والنصر السعوديين، والاستقلال الإيراني.