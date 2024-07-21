جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك بالصور حصد لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ست ميداليات ملونة وكأس المركز الثالث لفئة البراعم في بطولة غرب آسيا للجودو، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، إذ تقلد الأبطال الواعدون ذهبية وخمس فضيات في البطولة التي شارك فيها 600 لاعب. قرّرت اللجنة المنظمة لسباق جائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الثانية من بطولة العالم 2024، إلغاء برنامج اليوم الأول والاكتفاء فقط بتصفيات سباق أفضل زمن في الفترة المسائية، لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس للجولة المقرر اليوم، وإلغاء السباق الرئيس الأول الذي كان مقرراً له أمس. حلقت المهرة «أميرة الزمان» للنجيفي ريسنج المحدودة، بإشراف جيمس أوين وقيادة ماركو غياني، بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، أمس، على مضمار نيوبري العريق في المملكة المتحدة، برعاية النسخة الـ16 من مهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان». تنطلق، اليوم، بطولة صيف الشارقة للشطرنج السريع الخاطف، ضمن برنامج النشاط الصيفي لنادي الثقة للمعاقين بشعار «عطلتنا غير»، بالتعاون مع نادي الشارقة للشطرنج وإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وبمشاركة 100 لاعب ولاعبة. صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 21 يوليو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App