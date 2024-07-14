جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك بالصور يستضيف مضمار «سان سباستيان» في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم، سباق كأس زايد للخيول العربية الأصيلة، فيما يشهد مضمار مدينة ليفورنو كابريللي الإيطالي سباق كأس «الوثبة ستاليونز». لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية زينب درويش المعمري، تزهو بالمركز الأول مكرر (الثاني بحسم التعادل)، في ختام منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للسيدات التي نظمها اتحاد اللعبة في دبي. وصلت بعثة المنتخب الأميركي لكرة السلة إلى أبوظبي، أمس، ضمن استعداداته للمشاركة في أولمبياد «باريس 2024»، وتستضيف صالة الاتحاد أرينا في أبوظبي مباراتيه الوديتين مع أستراليا وصربيا يومي 15 و17 يوليو على التوالي. تنطلق اليوم، بصالة كوكاكولا أرينا في دبي، الجولة الثانية من «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو»، المخصصة لمنافسات «بدون بدلة»، بمشاركة نخبة اللاعبين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة. صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 14 يوليو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App