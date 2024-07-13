جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك بالصور أبرمت إدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اتفاقاً لمدة عام واحد مع «ريستور للاستشفاء واللياقة». وقّع العقد عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي محمد حارب، ومؤسس «ريستور للاستشفاء واللياقة» الدكتور إيلي أبي راشد. يستضيف مضمار شيستر في العاصمة الإنجليزية لندن، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق (تكافؤ)، تصنيف صفر إلى 70، تحت مظلة النسخة 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. يواصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تنفيذ برنامج «عطلتنا غير» الذي يقام ضمن برنامج صيف الشارقة الرياضي، برعاية مجلس الشارقة الرياضي. تخضع العدّاءة الإماراتية مريم الفارسي، لمعسكر إعداد في مصر استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، إذ ترافق منتخب ألعاب القوى الذي يستعد بدوره للبطولة العربية المقررة في السعودية خلال سبتمبر المقبل. تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، منافسات دوري الشطرنج الخاطف في 19 يوليو الجاري، احتفاء باليوم العالمي للشطرنج. صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 13 يوليو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App