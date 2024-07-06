أخبار سريعة..

علياء عبدالسلام تشارك في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولا 4»

دبي - وام

تشارك المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام ممثلة فريق «2050» في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولا 4» التي تقام من 2 إلى 4 أغسطس المقبل. وتختتم علياء مرحلة التجارب في نادي أبوظبي للرياضات البحرية الأسبوع المقبل، استعداداً للسفر إلى العاصمة النرويجية أوسلو 25 الجاري، للمشاركة في البطولة.

وأثنت علياء على جهود اتحاد الرياضات البحرية في توفير البيئة المحفزة للاستعداد، وجميع المتطلبات الداعمة لوجودها في بطولة النرويج، كأول فتاة إماراتية تشارك في مثل هذا النوع من السباقات.

دبا الحصن يتعاقد مع 7 لاعبين

محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم في بيان صحافي عن التعاقد مع 7 لاعبين بين أجانب ومواطنين ومقيمين، وذلك استعداداً للموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

ويتعلق الأمر بالغيني إبراهيما سيسيه (30 سنة) قادماً من أورال يكاترينبورغ الروسي، والموزمبيقي ويتنس كيمبو (28 سنة) قادماً من ناسيونال البرتغالي، والحارس عادل الهاشمي من شباب الأهلي، وعبدالله خميس من البطائح، وعلي الأنصاري من نادي الإمارات، وإسماعيل الزعابي من البطائح، ومحمد خلفان من خورفكان.

انطلاق بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين اليوم

دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في نادي شباب الأهلي بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، فيما تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة 120 ألف درهم. وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في تصريح صحافي: «يواصل الاتحاد القيام بدوره المحوري في نشر وتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى الدولة من خلال الاستثمار في المواهب الشابة، وتوفير أفضل المنصات التي تسهم في صقل قدراتهم وموهبتهم، ورسم ملامح مسيرتهم الاحترافية المستقبلية».