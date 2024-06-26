منصور بن محمد: المرحلة المقبلة ستشهد إنجازات جديدة في رياضة الهجن

هنّأ سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على ثقة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيينه رئيساً لنادي دبي لسباقات الهجن.

وقال سموّه: «إن إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً بشأن نادي دبي لسباقات الهجن، يؤكد اهتمام سموّه ورعايته لرياضة الهجن التي تمثل إرثاً نعتز به في دولة الإمارات، كما يؤكد الحرص على ترسيخ مكانة هذه الرياضة في مجتمعنا ومكانة دبي على خارطة هذه الرياضة محلياً وإقليمياً ودولياً، وإن تعيين سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً للنادي، تضمن تحقيق الأهداف الكبيرة التي تضمنها المرسوم على مستوى المحافظة على الإرث وكذلك على تعزيز المكانة الدولية لدبي، وتطوير هذه الرياضة بشكل مستمر والاستثمار الأمثل للموارد والدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهذا القطاع». وأضاف سموّه: «ستشهد المرحلة المقبلة تحقيق إنجازات جديدة في رياضة الهجن تتناسب مع دعم القيادة الرشيدة، وتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وتطوير منظومة العمل، بما يتناسب مع التطور الذي تشهده جميع مجالات الحياة».

من جهته، هنّأ نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، لتوليه قيادة العمل في نادي دبي لسباقات الهجن الذي يحتل مكانة كبيرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأكد أن سموّه سيقود منظومة مهمة لتحقيق أهداف كبيرة للنادي على مستوى المحافظة على التراث والريادة، وكذلك على مستوى تنظيم وتطوير السباقات المحلية والدولية.

كما هنّأ الطاير، الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم على توليه رئاسة مجلس إدارة النادي، والعمل على تحقيق الأهداف الكبيرة التي تضمنها المرسوم.





