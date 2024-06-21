ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة 25 الجاري

أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم «ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة» الثلاثاء المقبل في مقره بحي دبي للتصميم، بشعار نحو «صناعة مستقبل الرياضة».

وقال المجلس في بيان له إنه «ستتم استضافة كبرى الشركات العالمية والمتخصصين الدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي، للمشاركة في الملتقى الذي يستعرض أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال للمؤسسات والكيانات الرياضية، كما يوفر هذا التجمع فرصاً للتواصل والتعاون ومشاركة رفيعة المستوى مع صناع القرار وأصحاب القرار في تلك الشركات، محاكياً بذلك ملتقيات مماثلة عقدت في كل من مدريد ولندن وباريس ونيويورك وسنغافورة وملبورن وبوينس آيرس وساو باولو».

ويتحدث في الملتقى سيباستيان لانسيسترمير مدير إدارة الرياضة والشركات في مايكروسوفت الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الرياضي الدولي، وإينيغو بونيلا من شركة سبورتيان المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الرياضي، التي تعمل على تحليل البيانات والأرقام في الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا»، وشركة نيلسين، وألترا إكس.

ويسلط المتحدثون في الملتقى الضوء على أحدث الأبحاث العلمية، ويستعرضون آخر الابتكارات التكنولوجية، كما سيتم بحث سبل توحيد الجهود وتكوين شراكات جديدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة.

وأكد المجلس أن تنظيم الملتقى يؤكد الدور الريادي لإمارة دبي كمركز دولي لشركات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي ووجهة رياضية عالمية، ويهدف إلى عرض أبرز التجارب في استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرياضة من قبل الشركات المختصة في هذا المجال، وربط المؤسسات الرياضية المحلية بالشركات العالمية في مجال الابتكار الرياضي، من أجل تطوير فرص الأعمال، وتطوير تلك المؤسسات، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتسهيلات القائمة في مجال الذكاء الاصطناعي في دبي.

ويستهدف الملتقى الكوادر العاملة في الأندية والشركات الرياضية الحكومية والخاصة والأكاديميات الرياضية، والشركات العاملة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي الرياضي، والجامعات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمدربون الرياضيون وأفراد الأجهزة الفنية والطبية والإدارية.