مواطنة من أصحاب الهمم تعمل في الخياطة والتطريز.. وتُبدع في «السلة والريشة»

أكّدت لاعبة منتخب الإمارات للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، صفية باجابر، التي تعاني إعاقة ذهنية، أن النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، تُعدّ انطلاقة رائعة لتألق لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية، لافتة إلى أنها حرصت على المشاركة في البطولة، من أجل حصد المزيد من الميداليات في مسيرتها التي تفتخر بها.

وقالت صفية باجابر لـ«الإمارات اليوم»: «أعمل في الخياطة والتطريز منذ صغري، حيث إنني حصلت على شهادات معتمدة، جعلتني مؤهلة للعمل في مؤسسة زايد العليا، بينما في الوقت نفسه حبي للرياضة جعلني أمارس رياضة كرة السلة في بداية مسيرتي قبل أن أنتقل إلى الريشة الطائرة، التي أصبحت رياضتي المفضلة حالياً».

وأضافت: «حققت العديد من الانتصارات عندما كنت في نادي عجمان لأصحاب الهمم في رياضة كرة السلة، ولكن بعد ذلك شاهدت رياضة الريشة الطائرة وأحببتها بشدة، خصوصاً أن لديها متعة كبيرة أثناء المنافسات، إلى جانب إجادتي اللعب وحصولي على أكثر من ميدالية».

وتحدثت عن عملها إلى جانب مشاركتها في البطولات الرياضية المختلفة، وقالت: «كما ذكرت أعمل في مؤسسة زايد العليا في مجال الخياطة والتطريز في منطقة الباهية، إذ إنني أداوم بشكل كامل، ورغم الإرهاق من اليوم الطويل، فإنني بعد ذلك أتوجه إلى خوض التدريبات في لعبتَي السلة والريشة الطائرة في النادي الخاص بالمؤسسة».

وأردفت: «طبيعة عملي مرتبطة أيضاً بالمجال الرياضي، حيث إنني أقوم بصناعة (الشالات) والأعلام الخاصة بأندية دوري أدنوك للمحترفين، مثل: بني ياس والجزيرة والوحدة، والتي يستخدمها الجمهور أثناء المباريات، خصوصاً أنني تعلمت الخياطة بشكل احترافي، ما يجعلني أشعر بمتعة كبيرة لأنني أعمل في المجال الذي أحبه وأجيده، وفي الوقت نفسه ممارسة الرياضة لها تأثير كبير في الجانب النفسي، لما تشكله من أهمية واضحة في صحة الإنسان».

واختتمت باجابر تصريحاتها موجهة الشكر إلى أسرتها، وقالت: «أحصل على دعم كبير من أسرتي التي تشجعني على الاستمرار في عملي، إضافة إلى الانتظام في التدريبات والمشاركة في البطولات المختلفة، إذ إن العودة إلى المنزل وأنا فائزة ولدي العديد من الميداليات تضفي البهجة في المنزل، ويكون جميع أفراد الأسرة فخورين بما أحققه».

صفية باجابر:

. أحصل على دعم كبير من أسرتي التي تشجعني على الاستمرار في عملي، إضافة إلى الانتظام في التدريبات والمشاركة في البطولات.