91 لاعباً يشاركون في كأس الكاراتيه اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للكاراتيه، آخر بطولات الموسم المحلي، بمشاركة 91 لاعباً ولاعبة من ثمانية أندية على مستوى الدولة، يتنافسون على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين.

وضمت قائمة المشاركين نادي شباب الأهلي، ومركز أورينتال للكاراتيه، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعين للألعاب الرياضية، والذيد الرياضي، وشرطة دبي، والشارقة الرياضي، في فئتي الكاتا والكوميتيه للرجال والسيدات.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات إبراهيم النعيمي، أن البطولة تكتسب أهمية كبرى لدى جميع أندية الدولة، نظراً لمكانتها وقيمتها وحملها اسماً غالياً على الجميع.

وقال: «يستهل اتحاد الكاراتيه نسخة العام الحالي في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى توزيع إقامة هذه البطولة على مختلف إمارات الدولة بالتناوب، سعياً لتوسيع قاعدة المشاركة، واستقطاب المزيد من المواهب».

وأضاف «تعد مشاركة نادي شرطة دبي من مكاسب هذه النسخة، ووجوده إضافة قوية للعبة الكاراتيه في الدولة».

وأعلن أنه من المقرر تسليم درعي التفوق العام للأندية الفائزة، وتكريم الأجهزة الفنية المتميزة خلال الموسم، على هامش البطولة، تقديراً لدورهم في تطوير اللعبة.

• مشاركة نادي شرطة دبي من مكاسب النسخة الحالية.. ووجوده إضافة قوية للكاراتيه.