جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك بالصور حصد الجواد «وسمي الخالدية» كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بمضمار برو بارك في السويد، فيما توّج «إيشان دو بوزلس» بطلاً لـ«كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك» على مضمار سان سيباستيان في إسبانيا، وكلا السباقين للخيول العربية الأصيلة. ينطلق، اليوم، في أبوظبي، سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، بمشاركة 90 محملاً على متنها أكثر من 2000 من النواخذة والبحّارة. احتفى مجلس دبي الرياضي بإنجاز نادي الوصل بطل كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين، إذ تم تنظيم احتفالية في مقر المجلس، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس مجلس إدارة نادي الوصل أحمد الشعفار، ووفد النادي. أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الرابعة من بطولة حمدان بن زايد للرماية «بندقية سكتون 0.22»، انطلاق الفعاليات المصاحبة التي ينظمها نادي الظفرة للرماية. صورة التاريخ: 08 يونيو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App