طاقم تحكيم إماراتي يدُير مباراة الزوراء والقوة الجوية في دوري العراق

كلفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، الطاقم الإماراتي الدولي المكون من عادل النقبي "حكم ساحة" وأحمد الراشدي "مساعد أول" وسبت عبيد "مساعد ثان" وعيسى خليفة "حكم فيديو" لإدارة المباراة التي ستجمع الزوراء والقوة الجوية يوم 27 مايو، على ملعب المدينة، في الجولة الـ 31 لدوري نجوم العراق.

وكان حكم الساحة الدولي عادل النقبي قد اختتم مؤخرا مشاركته ضمن الطاقم الإماراتي الذي أدار مباراة العهد اللبناني وسنترال مارينرز كوست الأسترالي، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، التي أقيمت 5 مايو على استاد السلطان قابوس في مسقط.