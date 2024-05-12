جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك رياضة محلية في صور تتطلع الفرس «فيرس برايد» المملوكة لـ«غودولفين» إلى خطف انتصارها الأول في سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين تنشد لقب «فيكتوريا مايل»، الذي يقام اليوم على مضمار «طوكيو» في العاصمة اليابانية لمسافة 1600 متر. قاد الدرّاج السلوفيني تاديج بوجاكار، فريق الإمارات لإحراز لقب المرحلة السابعة من طواف «جيرو إيطاليا»، حيث امتد السباق لمسافة 40.6 كم من فولينيو إلى بيروجيا، كما عزّز صدارته للترتيب العام. اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بطولة ألعاب القوى المدرسية، التي أقيمت في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة بمشاركة 253 طالبة. اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، شاطئ أم سقيم في جميرا، مقراً لاحتضان قرية «القفال 33»، والتي تُفتتح بعد غدٍ، وتضم عدداً من الفعاليات، أهمها احتضان مراسم التتويج وحفل الختام الأربعاء المقبل. صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 12 مايو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App