جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك رياضة محلية في صور أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، تخصيص ثلاث سيارات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق النسخة الـ33 المقرر الأربعاء المقبل. طرحت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم، تذاكر النسخة الرابعة التي ستُقام في باريس 18 مايو الجاري، ضمن توجهها نحو التوسع والوصول إلى جماهير جديدة حول العالم. نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، سباقاً للجري مسافة ثلاثة كيلومترات في مضمار ميدان، بمناسبة اليوم العالمي للعمال. ظفرت العداءة مريم كريم بالميدالية الذهبية الأولى في البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، إذ تصدرت سباق 400 متر، محققة 54.69 ثانية، مسجلة رقماً جديداً للدولة. نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالتعاون مع مراكز أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، واتحاد ألعاب القوى، يوماً رياضياً ضمن فعاليات «اليوم العالمي لألعاب القوى للأطفال». صورة التاريخ: 11 مايو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App