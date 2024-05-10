جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك رياضة محلية في صور أصبحت علياء عبدالسلام (17 عاماً) أول إماراتية تشارك في سباقات الزوارق السريعة (الفورمولا4)، بعد أن حصلت على الرخصة الدولية للقيادة رسمياً بعد سلسلة من التجارب والمشاركات المختلفة. تنطلق غداً منافسات الجولة الخامسة والختامية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث على كاسر الأمواج في أبوظبي، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بمشاركة 70 بحاراً. فاز الجواد «وسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية البولندية، بقيادة بيير أندرياس، بسباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ لمسافة 1730 متراً، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار جاركسروه بمملكة السويد. أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو (أبوظبي 2024) عن مشاركة الأسطورة الفرنسي تيدي رينير، في النسخة المقبلة التي ستقام للمرة الأولى في الإمارات من 19 إلى 24 الجاري، في «مبادلة أرينا» أبوظبي. تنطلق اليوم على ملاعب نادي الزوراء في عجمان، منافسات بطولة «وسام الاستحقاق» للاعبين الهواة للغولف، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة وتستمر ثلاثة أيام، وسينال أبطالها نقاطاً مضاعفة في سلم ترتيب موسم «وسام الاستحقاق». صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 10 مايو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App