جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك رياضة محلية في صور تصدرت لاعبة فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدرّاجات صفية الصايغ، سباق الدولة لفردي ضد الساعة (ITT) الذي أُقيم في منطقة نزوى، لمسافة 20 كم. ويأتي هذا الفوز بعد أيام من فوزها ببطولة الدولة للدرّاجات الهوائية للإناث للعام الرابع على التوالي. حقق فريق الشارقة لكرة السلة، أول من أمس، انتصاراً عريضاً على ضيفه البطائح (108-96)، لحساب ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة «كأس الإمارات»، واقترب من حجز مقعده للدور ربع النهائي، شريطة تكرار الفوز في لقاء الإياب مساء غدٍ، فيما بات «البطائح» مطالباً بالفوز بفارق أكثر من 12 نقطة، لضمان التأهل. أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، طرح تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) (أبوظبي 2024) اعتباراً من أمس، وذلك عبر ticketmaster.ae. ويشهد الحدث مباراتين بين فريقي بوسطن سيلتكس ودنفر ناغتس، يومي الرابع والسادس من أكتوبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس. تُوّج الجواد «بارامار أنجل» للمالك والمدرب دي توماس، وقيادة شارلي برايس، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ تصنيف (صفر-65)، البالغ إجمالي جوائزه المالية 6000 جنيه إسترليني، الذي أُقيم بمضمار ويندسور بارك في المملكة المتحدة. شارك أكثر من 2400 متسابق من الرجال والسيدات في النسخة الـ11 من سباق «أجنحة من أجل الحياة» العالمي الذي استضافته مدينة إكسبو دبي، بالتزامن مع جولات أُقيمت في التوقيت ذاته بمختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى جمع التبرعات، لدعم أبحاث علاج إصابات النخاع الشوكي. صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 08 مايو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App