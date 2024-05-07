جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك رياضة محلية في صور ظفر فريق جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً بلقب النسخة الأولى لدوري كرة الهدف، بعد فوزه في جميع المباريات الأربع، التي خاضها خلال جولتين أمام كلّ من نادي خورفكان وصيف البطولة ونادي عجمان صاحب المركز الثالث. فاز دراج فريق الإمارات تاديج بوجاكار بسباق جيرو دا الإيطالي، الممتد لمسافة 161 كلم من نقطة البداية في سان فرانسيسكو آل كامبو، وصولاً إلى قمة تل أوروبا. حقق الإسباني أدريان أوتايجوي اللقب الخامس في مسيرته بجولة «دي بي ورلد للغولف»، التي تُقام بشعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه ببطولة فولفو الصين المفتوحة، التي اختتمت أول من أمس، ضمن بطولات «السلسلة الآسيوية» هذا الموسم. فاز الوصل بالمركز الأول في مرحلة العمومي ببطولة الاتحاد للسباحة التي اختتمت أول من أمس، في مجمع حمدان الرياضي بمشاركة أكثر من 130 سباحاً لمرحلة العمومي وتحت 10 سنوات، وحلّ الفجيرة ثانياً وفريق أبوظبي للرياضات المائية ثالثاً. تقلّد فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لكرة الطاولة تحت 10 سنوات ثلاث ميداليات (ذهبية وفضة وبرونزية)، خلال مشاركته في بطولة أكاديمية علوم المضرب لكرة الطاولة التي جرت منافساتها بمدرسة كلاريون في دبي، بمشاركة 16 لاعبة مثلن العديد من الأندية والأكاديميا صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 07 مايو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App