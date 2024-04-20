«بولد آكت» و«سيلفر نوت» يطاردان لقب «إلكورن ستيكس» الأميركي

يستهلّ الجوادان المتمرسان «بولد آكت» و«سيلفر نوت» المملوكان لـ«غودولفين» مغامرة أخرى في سباقات أميركا الشمالية، حين يطارد المهران البالغان من العمر أربع سنوات، ويشرف على تدريبهما شارلي آبلبي، اليوم، لقب سباق «إلكورن ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «غروب 2»، ويقام على مضمار «كينلاند» الشهير.

ويسعى «بولد آكت» لتحقيق انتصاره الثاني على مضمار «كينلاند» ومسافة 2400 متر عشبي، بعد فوزه في أكتوبر الماضي بلقب سباق «سيكامور ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «غروب 3»، قبل توجهه لخوض تحديات جديدة، منها فوزه بسهولة في سباق «دبي سيتي أوف غولد»، ضمن حفل أمسية «سوبر ساترادي» مطلع مارس الماضي، على مضمار «ميدان» العالمي في دبي.

بدوره، يعود «سيلفر نوت» إلى السباقات الأميركية، بعد أن خسر في مطلع مسيرته في 2022 بصعوبة وبفارق «أنف» في سباق «بريدرز كب جوفنيال تيرف»، المخصص للفئة الأولى «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وتسجيله العام الماضي مشاركة في كل من مضماري «بلمونت بارك» و«كولونيال داونز»، وأتبع ذلك بحلوله وصيفاً نهاية الموسم الماضي بفارق «نصف طول» في سباق «توايلايت ديربي» لخيول الفئة الثانية «غروب 2» على مضمار «سانتا أنيتا»، وآخرها حلوله ثالثاً في سباق «درابي هوليود» للفئة الأولى «غروب 1» على مضمار «ديل مار».

وعلق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي على حظوظ الجوادين في سباق «إلكورن ستيكس» بقوله في تصريحات صحافية: «المهر (بولد آكت) سبق له الفوز على المضمار والمسافة نفسيهما، ومن الواضح أنه يلبي بعض المتطلبات، ورحلته إلى أميركا وتدريباته الأخيرة كانت جيدة استعداداً لهذا السباق، وحصل على بوابة جيدة للانطلاق حين يدشن سباقه من البوابة الرابعة».

وأضاف: «حصل المهر (سيلفر نوت) على البوابة 11 الخارجية، لكننا نشعر بأن الزيادة في المسافة قد تناسبه بحسب أسلوبه في الركض، وإذا ما تحمل المسافة، فإن ذلك سيفتح له بعض الأبواب، ونحن سعداء بسير تحضيراته».