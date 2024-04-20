رادوي يعود للتدريب في الدوري الروماني

كشفت وسائل إعلام رومانية أن المدرب ميريل رادوي سيعود للتدريب في الدوري الروماني، بعد إقالته من تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.

وقالت صحيفة «برو سبورت»، إنه بعد أيام قليلة من استغناء الجزيرة عن رادوي، توصل نادي كرايوفا إلى اتفاق مع الأخير ليقود الفريق بداية من الأسبوع المقبل، عقب إقالة المدرب البلغاري إيفايلو بيتيف من منصبه، بعدما خسر الفريق على أرضه أمام فارول بهدفين مقابل هدف، في المرحلة الرابعة من الملحق في الدوري المحلي.

وأضافت: «رئيس كرايوفا ميهاي روتارو يُجري مفاوضات متقدمة مع المدرب البالغ 43 عاماً، ليعود لقيادة الفريق مجدداً، بعدما كان قد سبق له تدريبه، قبل رحيله في ديسمبر 2022».

وتابعت: «لن يواجه رادوي صعوبة في التأقلم مع مهمته الجديدة، خصوصاً أنه يعرف عدداً كبيراً من اللاعبين الموجودين في الفريق، إذ كان قد حقق نتائج جيدة في ولايته الأولى رغم الصعوبات التي واجهها بخوض العديد من المباريات المهمة على أرضه في سيفيرين، وليس على ملعب إيون أوبليمنكو».

وأشارت إلى أن المدرب الروماني سبق له أن اعترف بشعوره بالندم بالرحيل عن كرايوفا، حيث انتقل لتدريب الطائي السعودي في النصف الثاني من موسم 2022-2023، قبل أن ينتقل إلى تدريب البطائح في الصيف الماضي.

واستقال رادوي من تدريب البطائح ليتولى مهمة قيادة الجزيرة في يناير الماضي، بعد رحيل الهولندي فرانك دي بور، لكن الفريق لم يحقق معه أي انتصار في الدوري، إذ حصد نقطة واحدة في آخر خمس مباريات في الدوري، ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة، كما ودّع الفريق بطولة كأس رئيس الدولة، ليقرر الجزيرة إقالة المدرب الروماني عقب خسارة الفريق أمام شباب الأهلي 2-3 في الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين، وتعيين المدرب الفرنسي غريغوري دوفرينيس حتى نهاية الموسم، حيث قاد مدرب الوحدة السابق الجزيرة في مباراة واحدة حتى الآن، أمام العين، وانتهت بتعادل الفريقين 2-2 في لقاء مؤجل من الجولة الـ13 من الدوري.

. المدرب الروماني لم يحقق مع الجزيرة أي انتصار في الدوري.

. رادوي درّب 4 أندية خلال مسيرته هي: كرايوفا والطائي والبطائح والجزيرة.