منصور بن محمد: دعم حمدان بن محمد له أثر كبير بتعزيز مكانة الرياضة في دبي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن التطور الذي يشهده القطاع الرياضي في دبي يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقطاع ما أسهم في تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع دبي، وتحقيق كثير من الإنجازات والنجاحات التنظيمية للبطولات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها الإمارة على مدار العام.

جاء ذلك خلال حضور سموه، مساء أول من أمس، المباراة النهائية للكرة الطائرة التي مثلت مسك ختام النسخة الـ11 من دورة ند الشبا الرياضية الكبرى من نوعها، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، وتضمنت 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، والبادل، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، والمبارزة، والجري، والدراجات الهوائية، والجوجيتسو، وتحدي الموانع، وشد الحبل، وأقيمت منافساتها في مجمّع ند الشبا الرياضي، خلال الفترة من 11 إلى 31 مارس الماضي.

وقال سموه: «إن النجاح الكبير الذي تحققه دورة ند الشبا الرياضية، التي يتم تنظيمها سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعزز من مكانة الدورة في صدارة الأحداث الرياضية في دبي، والحدث الرياضي الأكبر والأهم خلال الشهر الكريم، ما أسهم في توفير أجواء رياضية متميزة، تتيح للجمهور وعشاق الرياضة والعائلات قضاء أوقات ممتعة في الشهر الفضيل، تعزيزاً لجاذبية دبي كأفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم».

وأضاف سمو رئيس مجلس دبي الرياضي: «حريصون على تحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية الكبيرة التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الدورة، لتطوير الرياضة ونشر ممارستها بين أبناء المجتمع، فمع كل دورة يتم تحديد الرياضات بدقة، ونحرص على استقطاب الرياضيين الهواة من جميع الجنسيات، للمشاركة فيها، كما نحرص على مشاركة نخبة الرياضيين العالميين في المنافسات الخاصة بالمحترفين، وهي المشاركة التي ترتقي بمستوى رياضيينا المشاركين في المنافسات، كما توفر للجمهور الذي يتابع المنافسات في مجمّع ند الشبا الرياضي، وعبر شاشات التلفزيون، أجمل وأقوى المباريات».

وقال سموه: «دورة ند الشبا أصبحت ملتقى رياضياً عالمياً للفرق والرياضيين، وليست دورة رياضية رمضانية وحسب، وقد أسعدنا حرص نجوم الرياضة العالميين في مختلف الرياضات على التسجيل والمشاركة في المنافسات، كما أسعدنا تطوّر مستوى رياضيينا الذين يتنافسون مع هؤلاء الأبطال العالميين، وهو الأمر الذي يؤكد الإضافة الكبيرة التي قدمتها الدورة للرياضة في الدولة، ويسهم في نشر أهمية ممارسة الرياضة واستقطاب الأجيال الجديدة الذين تحوّلوا من مدرجات المشجعين إلى ساحات وصالات اللعب والتنافس».

وتوّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، فريق زعبيل 2 بطلاً للكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية، التي يتم تنظيمها سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ونجح فريق زعبيل 2 بالفوز باللقب بنتيجة 3-2، على فريق فهود زعبيل، في مباراة ماراثونية امتدت لخمسة أشواط، أظهر فيها الفريقان ندية وقوة في الأداء.

وهنّأ سموه إدارة ولاعبي فريق زعبيل 2 على الفوز باللقب الكبير، كما أشاد سموه بفريق فهود زعبيل الذي حلّ ثانياً بعد أداء فني عالٍ وندية كبيرة، كما أشاد سموه بجميع الفرق المشاركة التي تنافست بروح رياضية عالية، وقدمت أقوى العروض في البطولة التي شاركت فيها فرق قوية من أوروبا والدول العربية، كما ضمت نخبة من اللاعبين الدوليين العالميين.

وفي ختام المباراة النهائية، قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، وأمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، سعيد حارب، وأمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر دبي، علي المطوع، والمدير التنفيذي المدير العام «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، والرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، صلاح تهلك، بتكريم شركاء ورعاة الدورة، وهم: داماك العقارية، وموانئ دبي العالمية، والطاير للسيارات، وهيئة الطرق والمواصلات، وسوق دبي الحرة، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة دبي للإعلام، ودبي الصحية، وأوقاف دبي، ومجمع تداوي الطبي، وماي دبي، وبوكاري سويت.

كما كرم سموه، الفريق محمد المري، تقديراً لجهوده وجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في تسهيل دخول المشاركين للدولة، وحصول نجوم وأبطال الرياضة العالميين والعاملين في مجال الرياضة من المستثمرين وأصحاب المشاريع الرياضية الناجحة على الإقامة الذهبية لـ10 سنوات.

كما كرّم سموه حُكّام المباراة الدوليين: حامد الروسي، وإسماعيل إبراهيم، وعلي حميد، ومحمد الدولة، واللاعبين الفائزين بالألقاب الفردية وهم: ماكسيم سابرزكوف من فريق زعبيل 2 بجائزة أفضل مرسل، وبول بوشيجر من فريق فهود زعبيل - جائزة أفضل ضارب، وبرونو ريزيندي من فريق زعبيل 2 - جائزة أفضل معد، وأليساندرو كوندو من فريق فهود زعبيل - جائزة أفضل حائط صد، وفلاد دافيسكيبا من فريق زعبيل 2 - جائزة أفضل لاعب شامل.